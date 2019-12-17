Випуск новин за 18:00: Нові звільнення у МОЗ. Зірване засідання Ради
У випуску новин за 17 грудня станом на 18:00 – з листопада команду Міністерства охорони здоров'я почали покидати не лише люди, що стояли біля витоків медичної реформи, а й нові обличчя. Усі вони залишили свої посади через розбіжні цінності з новим керівництвом. Спікер парламенту Дмитро Разумков о 16 годині відкрив та відразу ж закрив вечірнє засідання Верховної Ради.
Також у випуску:
Під Верховною Радою відбулися сутички чрез ринок землі.
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