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      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Випуск новин за 18:00: Нові звільнення у МОЗ. Зірване засідання Ради

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 грудня станом на 18:00 – з листопада команду Міністерства охорони здоров'я почали покидати не лише люди, що стояли біля витоків медичної реформи, а й нові обличчя. Усі вони залишили свої посади через розбіжні цінності з новим керівництвом. Спікер парламенту Дмитро Разумков о 16 годині відкрив та відразу ж закрив вечірнє засідання Верховної Ради.

      Також у випуску:

      Під Верховною Радою відбулися сутички чрез ринок землі.

      Вбивство 3-річного сина Соболєва: слідство підозрює 25-річного росіянина в організації замаху
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Міністерство охорони здоров’я Верховна Рада
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