Випуск новин за 18:00: Нові звільнення у МОЗ. Зірване засідання Ради

У випуску новин за 17 грудня станом на 18:00 – з листопада команду Міністерства охорони здоров'я почали покидати не лише люди, що стояли біля витоків медичної реформи, а й нові обличчя. Усі вони залишили свої посади через розбіжні цінності з новим керівництвом. Спікер парламенту Дмитро Разумков о 16 годині відкрив та відразу ж закрив вечірнє засідання Верховної Ради.

Також у випуску: Під Верховною Радою відбулися сутички чрез ринок землі.