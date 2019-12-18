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      Выпуск новостей за 18:00: Новый обмен пленными. Дело "Приватбанка"

      Выпуск новостей 49 Читати новину українською

      В выпуске за 18 декабря по состоянию на 18:00 – на переговорах в Париже Зеленский согласовал обмен пленными по схеме "всех на всех". Вернутся ли украинские пленники Кремля еще до Нового года – выясняли журналисты 24 канала. Правительство подало в Раду законопроект, запрещающий вернуть "Приватбанк" экс-владельцу. Этот документ должен остановить попытки олигарха отменить через суд национализацию.

      Также в выпуске:

      Верховная Рада окончательно сняла неприкосновенность: как нардепов будут привлекать к ответственности.

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      Теги: Новости Украины Обмен пленными Выпуск новостей Приватбанк
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