Выпуск новостей за 18:00: Новый обмен пленными. Дело "Приватбанка"
В выпуске за 18 декабря по состоянию на 18:00 – на переговорах в Париже Зеленский согласовал обмен пленными по схеме "всех на всех". Вернутся ли украинские пленники Кремля еще до Нового года – выясняли журналисты 24 канала. Правительство подало в Раду законопроект, запрещающий вернуть "Приватбанк" экс-владельцу. Этот документ должен остановить попытки олигарха отменить через суд национализацию.
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