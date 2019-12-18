Выпуск новостей за 18:00: Новый обмен пленными. Дело "Приватбанка"

В выпуске за 18 декабря по состоянию на 18:00 – на переговорах в Париже Зеленский согласовал обмен пленными по схеме "всех на всех". Вернутся ли украинские пленники Кремля еще до Нового года – выясняли журналисты 24 канала. Правительство подало в Раду законопроект, запрещающий вернуть "Приватбанк" экс-владельцу. Этот документ должен остановить попытки олигарха отменить через суд национализацию.

Также в выпуске: Верховная Рада окончательно сняла неприкосновенность: как нардепов будут привлекать к ответственности.