Випуск новин за 18:00: Новий обмін полоненими. Справа "Приватбанку"

У випуску новин за 18 грудня станом на 18:00 – на перемовинах у Парижі президент Зеленський узгодив обмін полоненими за схемою "всіх на всіх". Чи повернуться українські бранці Кремля ще до Нового року – з'ясовували журналісти 24 каналу. Уряд подав у Раду законопроєкт, який забороняє повернути "Приватбанк" ексвласнику. Цей документ має зупинити спроби олігарха скасувати через суд націоналізацію.

Також у випуску: Верховна Рада остаточно зняла недоторканність: як нардепів притягуватимуть до відповідальності.