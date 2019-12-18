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      Випуск новин за 18:00: Новий обмін полоненими. Справа "Приватбанку"

      Випуск новин 41 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 грудня станом на 18:00 – на перемовинах у Парижі президент Зеленський узгодив обмін полоненими за схемою "всіх на всіх". Чи повернуться українські бранці Кремля ще до Нового року – з'ясовували журналісти 24 каналу. Уряд подав у Раду законопроєкт, який забороняє повернути "Приватбанк" ексвласнику. Цей документ має зупинити спроби олігарха скасувати через суд націоналізацію.

      Також у випуску: 

      Верховна Рада остаточно зняла недоторканність: як нардепів притягуватимуть до відповідальності.

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      Теги: Новини України Обмін полоненими Випуск новин Приватбанк
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