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      Выпуск новостей за 18:00: Новый обмен пленными. Первая Пресс-конференция Ермака

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      Выпуск новостей за 12 февраля по состоянию на 18:00 – в Минске пытаются прийти к согласию по договоренностям, которые были достигнуты еще в Париже во время нормандской встречи, в частности о новом обмен пленными и новых участках разведения. Новый глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился впервые с журналистами. И сразу намекнул, что не будет повторять ошибок предшественника.

      Также в выпуске:

      Как в России отреагировали на назначение Андрея Ермака главой Офиса Презедента: комментарий Романа Цимбалюка.

      Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что готов дать воду в оккупированный Крым в обмен на возвращение Донбасса.

      В Москве наконец признали, что главным в вопросах отношений с Украиной назначили Дмитрия Козака.

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      Теги: Выпуск новостей Андрей Ермак Обмен пленными
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