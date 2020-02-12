Выпуск новостей за 18:00: Новый обмен пленными. Первая Пресс-конференция Ермака

Выпуск новостей за 12 февраля по состоянию на 18:00 – в Минске пытаются прийти к согласию по договоренностям, которые были достигнуты еще в Париже во время нормандской встречи, в частности о новом обмен пленными и новых участках разведения. Новый глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился впервые с журналистами. И сразу намекнул, что не будет повторять ошибок предшественника.

Также в выпуске: Как в России отреагировали на назначение Андрея Ермака главой Офиса Презедента: комментарий Романа Цимбалюка. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что готов дать воду в оккупированный Крым в обмен на возвращение Донбасса. В Москве наконец признали, что главным в вопросах отношений с Украиной назначили Дмитрия Козака.