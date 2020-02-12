Випуск новин за 18:00: Новий обмін полоненими. Перша пресконференція Єрмака

Випуск новин за 12 лютого станом на 18:00 – у Мінську намагаються дійти згоди по домовленостях, які були досягнуті ще у Парижі під час нормандської зустрічі, зокрема про новий обмін полоненими та нові ділянки розведення. Новий голова Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся вперше з журналістами. Та одразу натякнув, що не буде повторювати помилок попередника.

Також у випуску: Як в Росії відреагували на призначення Андрія Єрмака головою Офісу Презедента: коментар Андрія Цимбалюка. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що готовий дати воду в окупований Крим в обмін на повернення Донбасу. У Москві нарешті визнали, що головним у питаннях відносин з Україною призначили Дмитра Козака.