Выпуск новостей за 18:00: Объединение Беларуси и РФ. Газовый контракт с Москвой

В выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 18:00 – президенты России и Беларуси пока не смогли договориться, насколько глубокой будет интеграция их стран. Ведь Москва настаивает на поглощении, а Минск – на автономии и равных правах. В "Газпроме" заговорили о согласии выплатить Украине три миллиарда штрафных санкций. Даже заявили о заключении пакетного соглашения на транзит газа в ЕС.

Также в выпуске: Президент и Кабмин объявили войну игорному бизнесу: кто его "крышует" и действительно ли уже начали закрывать залы.