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      ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      Випуск новин за 18:00: Об'єднання Білорусі та РФ. Газовий контракт з Москвою

      Випуск новин 24 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 грудня станом на 18:00 – президенти Росії та Білорусі поки не змогли домовитись, наскільки глибокою буде інтеграція їх країн. Адже Москва наполягає на поглинанні, натомість Мінськ – на автономії та рівних правах. У "Газпромі" заговорили про згоду виплатити Україні три мільярди штрафних санкцій. Росіяни навіть заявили про укладання пакетної угоди на транзит газу до ЄС.

      Також у випуску: 

      Президент та Кабмін оголосили війну гральному бізнесу: хто його "кришує" та чи дійсно вже почали закривати зали.

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      Теги: Випуск новин Новини Білорусі Новини Росії Газовий контракт Україна – Росія
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