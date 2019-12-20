Випуск новин за 18:00: Об'єднання Білорусі та РФ. Газовий контракт з Москвою
У випуску новин за 20 грудня станом на 18:00 – президенти Росії та Білорусі поки не змогли домовитись, наскільки глибокою буде інтеграція їх країн. Адже Москва наполягає на поглинанні, натомість Мінськ – на автономії та рівних правах. У "Газпромі" заговорили про згоду виплатити Україні три мільярди штрафних санкцій. Росіяни навіть заявили про укладання пакетної угоди на транзит газу до ЄС.
Також у випуску:
Президент та Кабмін оголосили війну гральному бізнесу: хто його "кришує" та чи дійсно вже почали закривати зали.
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