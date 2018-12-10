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      Выпуск новостей за 18:00: Объединение демократических сил. Семь адвокатов Мартыненко

      Выпуск новостей 24 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 18:00 – оппозиционные демократические силы начали процесс объединения: Виктор Чумак, который в свое время громко вышел из БПП, поддержал Анатолия Гриценко как кандидата в президенты. Фигуранта громкого дела НАБУ Николая Мартыненко защищают в суде 7 адвокатов, которые назвали мусором ключевое доказательство. Судьи доводы защитников не разделили.

      Также в выпуске:

      Львов вошел в список топ-100 туристических городов мира по версии Euromonitor International.

      Крымского судью-предателя Валерия Чернобука восстановили в должности.

       

      Теги: Анатолий Гриценко Выпуск новостей Николай Мартыненко Виктор Чумак
      Источник: 24 канал
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