Выпуск новостей за 18:00: Объединение демократических сил. Семь адвокатов Мартыненко
В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 18:00 – оппозиционные демократические силы начали процесс объединения: Виктор Чумак, который в свое время громко вышел из БПП, поддержал Анатолия Гриценко как кандидата в президенты. Фигуранта громкого дела НАБУ Николая Мартыненко защищают в суде 7 адвокатов, которые назвали мусором ключевое доказательство. Судьи доводы защитников не разделили.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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