Выпуск новостей за 18:00: Объединение демократических сил. Семь адвокатов Мартыненко

В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 18:00 – оппозиционные демократические силы начали процесс объединения: Виктор Чумак, который в свое время громко вышел из БПП, поддержал Анатолия Гриценко как кандидата в президенты. Фигуранта громкого дела НАБУ Николая Мартыненко защищают в суде 7 адвокатов, которые назвали мусором ключевое доказательство. Судьи доводы защитников не разделили.

Также в выпуске: Львов вошел в список топ-100 туристических городов мира по версии Euromonitor International. Крымского судью-предателя Валерия Чернобука восстановили в должности.