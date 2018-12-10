Випуск новин за 18:00: Об'єднання демократичних сил. Сім адвокатів Мартиненка
У випуску новин за 10 грудня станом на 18:00 – опозиційні демократичні сили розпочали процес об'днання: Віктор Чумак, який свого часу гучно вийшов із БПП, підтримав Анатолія Гриценка як кандидата в президенти. Фігуранта гучної справи НАБУ Миколу Мартиненка захищають у суді семеро адвокатів, які назвали сміттям ключовий доказ. Судді міркування захисників не розділили.
Також у випуску:
Львів увійшов до списку топ-100 туристичних міст світу за версією Euromonitor International.
Кримського суддю-зрадника Валерія Чорнобука поновили на посаді.
Джерело: 24 канал
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