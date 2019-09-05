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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Выпуск новостей за 18:00: Обмен политзаключенных. Дело о сбитом MH17

      Выпуск новостей 32 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 18:00 – Президент России Владимир Путин заявил, что обмен пленными между Украиной и РФ будет масштабным и пояснил его соображениями гуманности. Киевский апелляционный суд принял решение об освобождении из-под стражи фигуранта в деле сбитого MH17 Владимира Цемаха под личное обязательство.

      Также в выпуске:

      Валерия Гонтарева отреагировала на поджог авто ее невестки, который произошел накануне. Она записала видео из лондонской больницы, где показала палату и в каком состоянии она после аварии.

      Владимир Путин может согласиться на обмен пленных моряков, чтобы вернуть в Россию ключевого свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха.

      blog_ava
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      Теги: Обмен пленными MH17 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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