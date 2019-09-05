Випуск новин за 18:00: Обмін політв'язнів. Справа щодо збитого MH17

У випуску новин за 5 вересня станом на 18:00 – Президент Росії Володимир Путін заявив, що обмін полоненими між Україною і РФ буде масштабним та пояснив його міркуваннями гуманності. Київський апеляційний суд ухвалив рішення про звільнення з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха під особисте зобов'язання.

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Валерія Гонтарева відреагувала на підпал авто її невістки, який стався напередодні. Вона записала відео з лондонської лікарні, де показала палату та у якому стані вона після аварії.

Володимир Путін може погодитись на обмін полонених моряків, аби повернути у Росію ключового свідка у справі MH17 Володимира Цемаха.