Выпуск новостей за 18:00: Обнародование стенограммы. Зеленский в ООН

В выпуске новостей за 25 сентября по состоянию на 18:00 – стенограмму телефонного разговора между американским лидером Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским все же обнародовали. Президент Украины Владимир Зеленский выступил на общих дебатах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Также в выпуске: Работники Министерства здравоохранения Украины обратились с открытым письмом к премьер-министру. Они заявляют об угрозе срыва медицинской реформы из-за действий нового руководства Минздрава.

Источник: 24 канал