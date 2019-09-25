Выпуск новостей за 18:00: Обнародование стенограммы. Зеленский в ООН
В выпуске новостей за 25 сентября по состоянию на 18:00 – стенограмму телефонного разговора между американским лидером Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским все же обнародовали. Президент Украины Владимир Зеленский выступил на общих дебатах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Также в выпуске:
Работники Министерства здравоохранения Украины обратились с открытым письмом к премьер-министру. Они заявляют об угрозе срыва медицинской реформы из-за действий нового руководства Минздрава.
Источник: 24 канал
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