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      Выпуск новостей за 18:00: Обнародование стенограммы. Зеленский в ООН

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 сентября по состоянию на 18:00 – стенограмму телефонного разговора между американским лидером Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским все же обнародовали. Президент Украины Владимир Зеленский выступил на общих дебатах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

      Также в выпуске:

      Работники Министерства здравоохранения Украины обратились с открытым письмом к премьер-министру. Они заявляют об угрозе срыва медицинской реформы из-за действий нового руководства Минздрава.

      blog_ava
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      Теги: Дональд Трамп Выпуск новостей Зеленский в США
      Источник: 24 канал
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