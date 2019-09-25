Випуск новин за 18:00: Оприлюднення стенограми. Зеленський в ООН

У випуску новин за 25 вересня станом на 18:00 – стенограму телефонної розмови між американським лідером Дональдом Трампом та Президентом України Володимиром Зеленським таки оприлюднили. Президент України Володимир Зеленський виступив на загальних дебатах 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Також у випуску: Працівники Міністерства охорони здоров’я України звернулись з відкритим листом до прем’єр-міністра. Вони заявляють про загрозу зриву медичної реформи через дії нового керівництва МОЗ.

Джерело: 24 канал