Выпуск новостей за 18:00: Обыски в Херсоне. Приезд Мохаммада Эслами из Ирана
В выпуске новостей за 20 января по состоянию на 18:00 – в Херсоне правоохранители проводили спецоперацию в деле убийства Екатерины Гандзюк. Они провели обыски и вручили подозрение Игорю Павловскому, который мог организовать нападение на активистку. В Украину прибыл уполномоченный представитель иранского правительства Мохаммад Эслами, чтобы принести официальные извинения нашему государству.
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