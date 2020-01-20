Выпуск новостей за 18:00: Обыски в Херсоне. Приезд Мохаммада Эслами из Ирана

В выпуске новостей за 20 января по состоянию на 18:00 – в Херсоне правоохранители проводили спецоперацию в деле убийства Екатерины Гандзюк. Они провели обыски и вручили подозрение Игорю Павловскому, который мог организовать нападение на активистку. В Украину прибыл уполномоченный представитель иранского правительства Мохаммад Эслами, чтобы принести официальные извинения нашему государству.

Также в выпуске: Сегодня в разных уголках Украины провожали в последний путь погибших пассажиров Боинга МАУ. Экс-нардеп Максим Микитась, который находится под следствием, пытался вылететь в Великобританию, правоохранители его сняли с рейса.