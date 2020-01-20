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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Выпуск новостей за 18:00: Обыски в Херсоне. Приезд Мохаммада Эслами из Ирана

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 января по состоянию на 18:00 – в Херсоне правоохранители проводили спецоперацию в деле убийства Екатерины Гандзюк. Они провели обыски и вручили подозрение Игорю Павловскому, который мог организовать нападение на активистку. В Украину прибыл уполномоченный представитель иранского правительства Мохаммад Эслами, чтобы принести официальные извинения нашему государству.

      Также в выпуске:

      Сегодня в разных уголках Украины провожали в последний путь погибших пассажиров Боинга МАУ.

      Экс-нардеп Максим Микитась, который находится под следствием, пытался вылететь в Великобританию, правоохранители его сняли с рейса.

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      Теги: Авиакатастрофа МАУ в Иране Дело Екатерины Гандзюк Выпуск новостей
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