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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Випуск новин за 18:00: Обшуки в Херсоні. Приїзд Мохаммада Есламі з Ірану

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 січня станом на 18:00 – в Херсоні правоохоронці проводили спецоперацію у справі вбивства Катерини Гандзюк. Вони провели обшуки і вручили підозру Ігорю Павловському, який міг організувати напад на активістку. До України прибув уповноважений представник іранського уряду Мохаммад Есламі, аби принести офіційні вибачення нашій державі і надати роз'яснення обставин катастрофи.

      Також у випуску:

      Сьогодні в різних куточках України проводжали в останню путь загиблих пасажирів Боїнга МАУ.

      Екс-нардеп Максим Микитась, який перебуває під слідством, намагався вилетіти до Великої Британії, правоохоронці його зняли з рейсу.

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      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Випуск новин Справа Катерини Гандзюк
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