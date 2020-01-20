Випуск новин за 18:00: Обшуки в Херсоні. Приїзд Мохаммада Есламі з Ірану

У випуску новин за 20 січня станом на 18:00 – в Херсоні правоохоронці проводили спецоперацію у справі вбивства Катерини Гандзюк. Вони провели обшуки і вручили підозру Ігорю Павловському, який міг організувати напад на активістку. До України прибув уповноважений представник іранського уряду Мохаммад Есламі, аби принести офіційні вибачення нашій державі і надати роз'яснення обставин катастрофи.

Також у випуску: Сьогодні в різних куточках України проводжали в останню путь загиблих пасажирів Боїнга МАУ. Екс-нардеп Максим Микитась, який перебуває під слідством, намагався вилетіти до Великої Британії, правоохоронці його зняли з рейсу.