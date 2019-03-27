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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
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      Выпуск новостей за 18:00: Обыски в Крыму. Политическая реклама

      Выпуск новостей 29 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 18:00 – силовики ФСБ ворвались в дома 25 крымскотатарских семей. В частности, 20 человек задержали и повезли в отделение службы в Симферополе. Кандидаты в президенты потратили миллионы на предвыборную кампанию. И лишь треть своего избирательного фонда политики тратят на организацию встреч с избирателями.

      Также в выпуске:
       

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Деньги Новости Крыма Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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