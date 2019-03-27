Выпуск новостей за 18:00: Обыски в Крыму. Политическая реклама
В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 18:00 – силовики ФСБ ворвались в дома 25 крымскотатарских семей. В частности, 20 человек задержали и повезли в отделение службы в Симферополе. Кандидаты в президенты потратили миллионы на предвыборную кампанию. И лишь треть своего избирательного фонда политики тратят на организацию встреч с избирателями.
Также в выпуске:
Журналисты 24 канала наведались в родную школу Владимира Зеленского.
Что будет если Зеленский и Гриценко выйдут во второй тур: мнения экспертов.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии