Выпуск новостей за 18:00: Обыски в Крыму. Политическая реклама

В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 18:00 – силовики ФСБ ворвались в дома 25 крымскотатарских семей. В частности, 20 человек задержали и повезли в отделение службы в Симферополе. Кандидаты в президенты потратили миллионы на предвыборную кампанию. И лишь треть своего избирательного фонда политики тратят на организацию встреч с избирателями.

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Источник: 24 канал