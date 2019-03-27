Випуск новин за 18:00: Обшуки в Криму. Політична реклама

У випуску новин за 27 березня станом на 18:00 – силовики ФСБ вдерлися у домівки 25 кримськотатарських сімей. Зокрема, 20 людей затримали і повезли до відділку служби у Сімферополі. Кандидати у президенти витратили мільйони на передвиборчу кампанію. І лише третину свого виборчого фонду політики витрачають на організацію зустрічей із виборцями.

Також у випуску: Журналісти 24 каналу навідались в рідну школу Володимира Зеленського. Що буде якщо Зеленський та Гриценко вийдуть у другий тур: думки експертів.

Джерело: 24 канал