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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Випуск новин за 18:00: Обшуки в Криму. Політична реклама

      Випуск новин 48 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 березня станом на 18:00 – силовики ФСБ вдерлися у домівки 25 кримськотатарських сімей. Зокрема, 20 людей затримали і повезли до відділку служби у Сімферополі. Кандидати у президенти витратили мільйони на передвиборчу кампанію. І лише третину свого виборчого фонду політики витрачають на організацію зустрічей із виборцями.

      Також у випуску:

      Журналісти 24 каналу навідались в рідну школу Володимира Зеленського.

      Що буде якщо Зеленський та Гриценко вийдуть у другий тур: думки експертів.

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      Теги: Новини політики Президентські вибори 2019 Випуск новин Гроші Новини Криму
      Джерело: 24 канал
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