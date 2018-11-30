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      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
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      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Выпуск новостей за 18:00: Оружие России на границе. Богатства митрополита Павла

      Выпуск новостей 50 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 18:00 – Украина запретила въезд мужчинам-россиянам, которые могут воевать на Донбассе, а Россия продолжает бряцать оружием неподалеку от нашей границы. Правоохранительные органы проводили обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, в его собственности огромный основной дом, меньший гостевой и различные беседки, домики садовника.

      Также в выпуске:

      Моряки, взятые в плен в Азовском море, уже в Москве. Их хотят посадить в СИЗО в Лефортово.

      После решения о военном положении резервисты сами звонят в военкоматы узнать о сборах и обучении.

      Теги: Украина – Россия Выпуск новостей Война на Донбассе РПЦ
      Источник: 24 канал
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