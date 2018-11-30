Выпуск новостей за 18:00: Оружие России на границе. Богатства митрополита Павла

В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 18:00 – Украина запретила въезд мужчинам-россиянам, которые могут воевать на Донбассе, а Россия продолжает бряцать оружием неподалеку от нашей границы. Правоохранительные органы проводили обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, в его собственности огромный основной дом, меньший гостевой и различные беседки, домики садовника.

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Моряки, взятые в плен в Азовском море, уже в Москве. Их хотят посадить в СИЗО в Лефортово.

После решения о военном положении резервисты сами звонят в военкоматы узнать о сборах и обучении.