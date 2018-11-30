Випуск новин за 18:00: Зброя Росії на кордоні. Багатства митрополита Павла

У випуску новин за 30 листопада станом на 18:00 – Україна заборонила в'їзд чоловікам-росіянам, які можуть воювати на Донбасі, а Росія продовжує брязкати зброєю неподалік від нашого кордону. Правоохоронні органи проводили обшуки у намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла, у його власності величезний основний будинок, менший гостьовий та різні альтанки, будиночки садівника.

Також у випуску: Моряки, полонені в Азовському морі, вже у Москві. Їх хочуть посадити у СІЗО Лефортове. Після рішення про воєнний стан резервісти самі дзвонять до військоматів дізнатися про збори та навчання.