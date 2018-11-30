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      Випуск новин за 18:00: Зброя Росії на кордоні. Багатства митрополита Павла

      Випуск новин 57 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 листопада станом на 18:00 – Україна заборонила в'їзд чоловікам-росіянам, які можуть воювати на Донбасі, а Росія продовжує брязкати зброєю неподалік від нашого кордону. Правоохоронні органи проводили обшуки у намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла, у його власності величезний основний будинок, менший гостьовий та різні альтанки, будиночки садівника.

      Також у випуску: 

      Моряки, полонені в Азовському морі, вже у Москві. Їх хочуть посадити у СІЗО Лефортове.

      Після рішення про воєнний стан резервісти самі дзвонять до військоматів дізнатися про збори та навчання. 

      Теги: Україна – Росія Випуск новин Війна на Донбасі РПЦ
      Джерело: 24 канал
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