Выпуск новостей за 18:00: особняки политиков-беглецов. Интервью Романа Бессмертного

В выпуске новостей за 30 января по состоянию на 18:00 – пять лет назад из Украины сбежал Янукович и его окружение. 24 канал выяснял, что осталось от брошенных ими имений и при каких условиях они могут вернуться к владельцам. Бессмертный рассказал, как, по его мнению, должна действовать украинская власть по решению проблемы одного из главных общественных запросов – войны на Донбассе.

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