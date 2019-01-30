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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Выпуск новостей за 18:00: особняки политиков-беглецов. Интервью Романа Бессмертного

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 января по состоянию на 18:00 – пять лет назад из Украины сбежал Янукович и его окружение. 24 канал выяснял, что осталось от брошенных ими имений и при каких условиях они могут вернуться к владельцам. Бессмертный рассказал, как, по его мнению, должна действовать украинская власть по решению проблемы одного из главных общественных запросов – войны на Донбассе.

      Также в выпуске:

      На активиста, который вывесил перед входом на форум Порошенко плакат "Кто заказал Екатерину Гандзюк" выписали административный протокол, но суд отменил его.

      Роман Бессмертный подал документы в ЦИК, чтобы баллотироваться на президентских выборах.

      Российские стратегии по влиянию на ход и результаты выборов в Украине.

      Теги: Виктор Янукович Выпуск новостей Украина – Россия Роман Бессмертный
      Источник: 24 канал
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