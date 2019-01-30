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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Випуск новин за 18:00: Маєтки політиків-утікачів. Інтерв'ю Романа Безсмертного

      Випуск новин 47 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 січня станом на 18:00 – п'ять років тому з України втік Янукович та його оточення. 24 канал з'ясовував, що залишилося від покинутих ними маєтків та за яких умов ті можуть повернутися до власників. Безсмертний розповів, як, на його думку, повинна діяти українська влада щодо розв'язання проблеми одного з найголовніших суспільних запитів – війни на Донбасі.

      Також у випуску:

      На активіста, який вивісив перед входом на форум Порошенка плакат "Хто замовив Катерину Гандзюк" виписали адміністративний протокол, але суд скасував його. 

      Роман Безсмертний подав документи до ЦВК, щоб балотоватися на президентських виборах.

      Російські стратегії щодо впливу на перебіг та результати виборів в Україні.

      Теги: Віктор Янукович Випуск новин Роман Безсмертний Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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