Выпуск новостей за 18:00: Отчет Сытника и Холодницкого. Мера пресечения для Бубенчика

В выпуске новостей за 4 апреля по состоянию на 18:00 – в Верховной Раде состоялось заседание, на котором народные депутаты заслушали директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Известного активиста Ивана Бубенчика подозревают в убийстве двух правоохранителей и посягательстве на жизнь еще одного.

Также в выпуске: НАБУ обнародовало фрагменты записанных разговоров Холодницкого. У Бубенчика нашли оружие, которое было на Майдане, – Панасюк. Холодницкий встречался с Логвинским относительно "Золотого мандарина".