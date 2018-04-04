Выпуск новостей за 18:00: Отчет Сытника и Холодницкого. Мера пресечения для Бубенчика
В выпуске новостей за 4 апреля по состоянию на 18:00 – в Верховной Раде состоялось заседание, на котором народные депутаты заслушали директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Известного активиста Ивана Бубенчика подозревают в убийстве двух правоохранителей и посягательстве на жизнь еще одного.
Также в выпуске:
НАБУ обнародовало фрагменты записанных разговоров Холодницкого.
У Бубенчика нашли оружие, которое было на Майдане, – Панасюк.
Холодницкий встречался с Логвинским относительно "Золотого мандарина".
Источник: 24 Канал
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