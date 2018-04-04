Випуск новин за 18:00: Звіт Ситника і Холодницького. Запобіжний захід для Бубенчика
У випуску новин за 4 квітня станом на 18:00 – у Верховній Раді відбулося засідання, на якому народні депутати заслухали директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника та керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Відомого активіста Івана Бубенчика підозрюють у вбивстві двох правоохоронців та посяганні на життя ще одного.
Також у випуску:
НАБУ оприлюднило фрагменти записаних розмов Холодницького.
У Бубенчика знайшли зброю, яка була на Майдані, – Панасюк.
Холодницький зустрічався із Логвинським щодо "Золотого мандарина".
Джерело: 24 Канал
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