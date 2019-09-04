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      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
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      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Выпуск новостей за 18:00: Отношения Кличко и Столара. Премьера фильма "Запрещенный"

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 сентября по состоянию на 18:00 – бывший председатель КГГА Виталий Кличко отвергает свои связи с бизнесменом и скандальным столичным застройщиком Вадимом Столаром. Украинцы сняли фильм об известном поэте, писателе и переводчике, который до последнего боролся с диктатурой – Василии Стусе.

      Также в выпуске:

      Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

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      Теги: КГГА Виталий Кличко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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