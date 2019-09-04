Выпуск новостей за 18:00: Отношения Кличко и Столара. Премьера фильма "Запрещенный"

В выпуске новостей за 4 сентября по состоянию на 18:00 – бывший председатель КГГА Виталий Кличко отвергает свои связи с бизнесменом и скандальным столичным застройщиком Вадимом Столаром. Украинцы сняли фильм об известном поэте, писателе и переводчике, который до последнего боролся с диктатурой – Василии Стусе.

Также в выпуске: Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Источник: 24 канал