Випуск новин за 18:00: Стосунки Кличка та Столара. Прем'єра фільму "Заборонений"

У випуску новин за 4 вересня станом на 18:00 – колишній голова КМДА Віталій Кличко відкидає свої зв'язки з бізнесменом та скандальним столичним забудовником Вадимом Столаром. Українці зняли фільм про відомого поета, письменника і перекладача, який до останнього боровся з диктатурою – Василя Стуса.

Також у випуску: Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Джерело: 24 канал