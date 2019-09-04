Випуск новин за 18:00: Стосунки Кличка та Столара. Прем'єра фільму "Заборонений"
У випуску новин за 4 вересня станом на 18:00 – колишній голова КМДА Віталій Кличко відкидає свої зв'язки з бізнесменом та скандальним столичним забудовником Вадимом Столаром. Українці зняли фільм про відомого поета, письменника і перекладача, який до останнього боровся з диктатурою – Василя Стуса.
Також у випуску:
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.
Джерело: 24 канал
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