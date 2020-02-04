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      Выпуск новостей за 18:00: Отставка министра Бабак. Сокращение количества депутатов ВР

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 18:00 – Верховная Рада 4 февраля проголосовала за отставку министра развития общин и территорий Алены Бабак. Это решение поддержали 266 нардепов. Рада девятого созыва предварительно поддержала законопроект об уменьшении количества народных депутатов.

      Также в выпуске:

      Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в сессионном зале переписывался с одиозным российским политиком Владимиром Жириновским.

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      Теги: Верховная Рада Выпуск новостей Алена Бабак
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