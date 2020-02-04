Выпуск новостей за 18:00: Отставка министра Бабак. Сокращение количества депутатов ВР

В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 18:00 – Верховная Рада 4 февраля проголосовала за отставку министра развития общин и территорий Алены Бабак. Это решение поддержали 266 нардепов. Рада девятого созыва предварительно поддержала законопроект об уменьшении количества народных депутатов.

Также в выпуске: Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в сессионном зале переписывался с одиозным российским политиком Владимиром Жириновским.