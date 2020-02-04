Випуск новин за 18:00: Відставка міністерки Бабак. Скорочення кількості депутатів Верховної Ради

У випуску новин за 4 лютого станом на 18:00 – Верховна Рада 4 лютого проголосувала за відставку міністерки розвитку громад та територій Альони Бабак. Це рішення підтримали 266 нардепів. Рада дев'ятого скликання попередньо підтримала законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів.

Також у випуску: Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива в сесійній залі листувався з одіозним російським політиком Володимиром Жиріновським.