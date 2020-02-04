Випуск новин за 18:00: Відставка міністерки Бабак. Скорочення кількості депутатів Верховної Ради
У випуску новин за 4 лютого станом на 18:00 – Верховна Рада 4 лютого проголосувала за відставку міністерки розвитку громад та територій Альони Бабак. Це рішення підтримали 266 нардепів. Рада дев'ятого скликання попередньо підтримала законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів.
Також у випуску:
Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива в сесійній залі листувався з одіозним російським політиком Володимиром Жиріновським.
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