Выпуск новостей за 18:00: Отставка правоохранителей. "Самопомич" вошла в состав ЕНП
В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 18:00 – полицейские уходят с должности за воровство, опоздания на рейсы и непреднамеренные убийства. Журналисты 24 канала собрали самые громкие отставки из-за преступлений правоохранителей. "Самопомич" вошла в состав Европейской народной партии в статусе наблюдателя. Это статус членства для партий из стран, которые не входят в состав "Евросоюза".
Также в выпуске:
Полицейские, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика, проведут под стражей 2 месяца без права внесения залога.
Журналисты 24 канала собрали инфлормацию о самых громких преступлениях правоохранителей.
Источник: 24 канал
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