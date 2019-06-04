Выпуск новостей за 18:00: Отставка правоохранителей. "Самопомич" вошла в состав ЕНП

В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 18:00 – полицейские уходят с должности за воровство, опоздания на рейсы и непреднамеренные убийства. Журналисты 24 канала собрали самые громкие отставки из-за преступлений правоохранителей. "Самопомич" вошла в состав Европейской народной партии в статусе наблюдателя. Это статус членства для партий из стран, которые не входят в состав "Евросоюза".

Также в выпуске: Полицейские, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика, проведут под стражей 2 месяца без права внесения залога. Журналисты 24 канала собрали инфлормацию о самых громких преступлениях правоохранителей.

Источник: 24 канал