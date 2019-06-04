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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 18:00: Відставки правоохоронців. "Самопоміч" увійшла до складу ЄНП

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 червня станом на 18:00 – поліцейські ідуть з посади через крадіжки, запізнення на рейси і ненавмисні вбивства. Журналісти 24 каналу зібрали найгучніші відставки через злочини правоохоронців. "Самопоміч" увійшла до складу Європейської народної партії у статусі спостерігача. Це статус членства для партій з країн, які не входять до складу "Євросоюзу".

      Також у випуску:

      Поліцейські, яких підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика, проведуть під вартою 2 місяців без права внесення застави.

      Журналісти 24 каналу зібрали інфлормацію про найгучніші злочини правоохоронців.

      blog_ava
      Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      сьогодні
      19208
      Теги: Самопоміч Випуск новин Поліція Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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