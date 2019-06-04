Випуск новин за 18:00: Відставки правоохоронців. "Самопоміч" увійшла до складу ЄНП

У випуску новин за 4 червня станом на 18:00 – поліцейські ідуть з посади через крадіжки, запізнення на рейси і ненавмисні вбивства. Журналісти 24 каналу зібрали найгучніші відставки через злочини правоохоронців. "Самопоміч" увійшла до складу Європейської народної партії у статусі спостерігача. Це статус членства для партій з країн, які не входять до складу "Євросоюзу".

Також у випуску: Поліцейські, яких підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика, проведуть під вартою 2 місяців без права внесення застави. Журналісти 24 каналу зібрали інфлормацію про найгучніші злочини правоохоронців.

Джерело: 24 канал