Випуск новин за 18:00: Відставки правоохоронців. "Самопоміч" увійшла до складу ЄНП
У випуску новин за 4 червня станом на 18:00 – поліцейські ідуть з посади через крадіжки, запізнення на рейси і ненавмисні вбивства. Журналісти 24 каналу зібрали найгучніші відставки через злочини правоохоронців. "Самопоміч" увійшла до складу Європейської народної партії у статусі спостерігача. Це статус членства для партій з країн, які не входять до складу "Євросоюзу".
Також у випуску:
Поліцейські, яких підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика, проведуть під вартою 2 місяців без права внесення застави.
Журналісти 24 каналу зібрали інфлормацію про найгучніші злочини правоохоронців.
Джерело: 24 канал
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