Выпуск новостей за 18:00: переговоры Общественного и штаба Зеленского. Требование Коломойского

В выпуске новостей за 8 апреля по состоянию на 18:00 – состоялись переговоры штабистов Зеленского и представителей Общественного. Со стороны кандидата настаивают на дебатах 19 апреля на "Олимпийском". Общественное хочет видеть кандидатов в эфире. Коломойский хочет возврата от Украины двух миллиардов долларов. В случае победы Зеленского, вероятно, это станет возможным за деньги налогоплательщиков.

Также в выпуске:

Петр Порошенко предлагает дату дебатов на 14 апреля, ведь 19 апреля очень близко ко дню тишины, и неизвестно, хватит ли времени людям подумать.

Команда Зеленского предлагает реформу, которая может разрушить отношения с МВФ.

Гость выпуска новостей – финансовый аналитик Сергей Фурса.