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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 18:00: переговоры Общественного и штаба Зеленского. Требование Коломойского

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 апреля по состоянию на 18:00 – состоялись переговоры штабистов Зеленского и представителей Общественного. Со стороны кандидата настаивают на дебатах 19 апреля на "Олимпийском". Общественное хочет видеть кандидатов в эфире. Коломойский хочет возврата от Украины двух миллиардов долларов. В случае победы Зеленского, вероятно, это станет возможным за деньги налогоплательщиков.

      Также в выпуске:

      Петр Порошенко предлагает дату дебатов на 14 апреля, ведь 19 апреля очень близко ко дню тишины, и неизвестно, хватит ли времени людям подумать.

      Команда Зеленского предлагает реформу, которая может разрушить отношения с МВФ.

      Гость выпуска новостей – финансовый аналитик Сергей Фурса.

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      Теги: Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Суспильне Телевидение Игорь Коломойский Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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