Випуск новин за 18:00: Перемовини Суспільного і штабу Зеленського. Вимога Коломойського

У випуску новин за 8 квітня станом на 18:00 – відбулись перемовини штабістів Зеленського і представників Суспільного. З боку кандидата наполягають на дебатах 19 квітня на "Олімпійському". Однак Суспільне хоче бачити кандидатів в ефірі. Олігарх Коломойський хоче повернення від України двох мільярдів доларів. У випадку перемоги Зеленського, ймовірно, це стане можливим за гроші платників податків.

Також у випуску:

Петро Порошенко пропонує дату дебатів на 14 квітня, адже 19 квітня дуже близько до дня тиші, і невідломо, чи вистачить часу людям подумати.

Команда Зеленського пропонує реформу, яка може зрйнувати відносини з МВФ.

Гість випуску новин – фінансовий аналітик Сергій Фурса.