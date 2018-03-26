Выпуск новостей за 18:00: Перемирие на фронте. Изгнание дипломатов РФ

В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 18:00 – на Пасху на фронте обещают тишину, об этом договорились Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе. Российским дипломатам показали на дверь 14 европейских стран, а также Канада и США

Также в выпуске: В Польше задержали российского шпиона, который интересовался работой Минэнергетики. Адвокаты Надежды Савченко подали апелляцию на решение суда, по которому депутат два месяца будет находиться в СИЗО. Гость студии: Посол Армении в Украине, экс-депутат парламента Армении (1995-1999) Андраник Манукян.