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Выпуск новостей за 18:00: Перемирие на фронте. Изгнание дипломатов РФ

Выпуск новостей 28 Читати новину українською

В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 18:00 – на Пасху на фронте обещают тишину, об этом договорились Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе. Российским дипломатам показали на дверь 14 европейских стран, а также Канада и США

Также в выпуске:

В Польше задержали российского шпиона, который интересовался работой Минэнергетики.

Адвокаты Надежды Савченко подали апелляцию на решение суда, по которому депутат два месяца будет находиться в СИЗО.

Гость студии:

Посол Армении в Украине, экс-депутат парламента Армении (1995-1999) Андраник Манукян.

Теги: Новости России Выпуск новостей Теракт
Источник: 24 Канал
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