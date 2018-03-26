Выпуск новостей за 18:00: Перемирие на фронте. Изгнание дипломатов РФ
В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 18:00 – на Пасху на фронте обещают тишину, об этом договорились Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе. Российским дипломатам показали на дверь 14 европейских стран, а также Канада и США
Также в выпуске:
В Польше задержали российского шпиона, который интересовался работой Минэнергетики.
Адвокаты Надежды Савченко подали апелляцию на решение суда, по которому депутат два месяца будет находиться в СИЗО.
Гость студии:
Посол Армении в Украине, экс-депутат парламента Армении (1995-1999) Андраник Манукян.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии