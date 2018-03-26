Випуск новин за 18:00: Перемир'я на фронті. Вигнання дипломатів РФ
У випуску новин за 26 березня станом на 18:00 – на Великдень на фронті обіцяють тишу, про це домовилася Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі. Російським дипломатам показали на двері 14 європейських країн, а також Канада і США
Також у випуску:
У Польщі затримали російського шпигуна, який цікавився роботою Міненергетики.
Адвокати Надії Савченко подали апеляцію на рішення суду, за яким депутатка два місяці перебуватиме в СІЗО.
Гість студії:
Посол Вірменії в Україні, екс-депутат парламенту Вірменії (1995-1999) Андранік Манукян.
Джерело: 24 Канал
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