Випуск новин за 18:00: Перемир'я на фронті. Вигнання дипломатів РФ

У випуску новин за 26 березня станом на 18:00 – на Великдень на фронті обіцяють тишу, про це домовилася Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі. Російським дипломатам показали на двері 14 європейських країн, а також Канада і США

Також у випуску: У Польщі затримали російського шпигуна, який цікавився роботою Міненергетики. Адвокати Надії Савченко подали апеляцію на рішення суду, за яким депутатка два місяці перебуватиме в СІЗО. Гість студії: Посол Вірменії в Україні, екс-депутат парламенту Вірменії (1995-1999) Андранік Манукян.