Выпуск новостей за 18:00: Первая потасовка в Раде. Переписка Яременко
В выпуске новостей за 30 октября по состоянию на 18:00 – потасовка возникла в зале заседаний между депутатами от Слуги народа и Оппозиционной платформы за жизнь. Причиной конфликта стал вопрос создания временной следственной комиссии из-за событий в Одессе 2 мая 2014 года. Еще один депутат из президентской партии попал в секс-скандал.
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