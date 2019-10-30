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      Выпуск новостей за 18:00: Первая потасовка в Раде. Переписка Яременко

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 октября по состоянию на 18:00 – потасовка возникла в зале заседаний между депутатами от Слуги народа и Оппозиционной платформы за жизнь. Причиной конфликта стал вопрос создания временной следственной комиссии из-за событий в Одессе 2 мая 2014 года. Еще один депутат из президентской партии попал в секс-скандал.

      Также в выпуске:

      НАБУ провело обыски в доме Дубневича.

      По Золотому-4 стреляли боевики.

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      Теги: Богдан Яременко Выпуск новостей Верховная Рада
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