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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Випуск новин за 18:00: Перша штовханина в Раді. Листування Яременка

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 жовтня станом на 18:00 – сутичка виникла в залі засідань між депутатами від Слуги народу та Опозиційної платформи за життя. Причиною конфлікту стало питання створення тимчасової слідчої комісії щодо подій в Одесі 2 травня 2014 року. Ще один депутат із президентської партії потрапив у секс-скандал.

      Також у випуску:

      НАБУ провели обшуки в будинку Дубневича.

      По Золотому-4 стріляли бойовики.

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      Теги: Верховна Рада Богдан Яременко Випуск новин
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