Випуск новин за 18:00: Перша штовханина в Раді. Листування Яременка

У випуску новин за 30 жовтня станом на 18:00 – сутичка виникла в залі засідань між депутатами від Слуги народу та Опозиційної платформи за життя. Причиною конфлікту стало питання створення тимчасової слідчої комісії щодо подій в Одесі 2 травня 2014 року. Ще один депутат із президентської партії потрапив у секс-скандал.

Також у випуску: НАБУ провели обшуки в будинку Дубневича. По Золотому-4 стріляли бойовики.