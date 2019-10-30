Випуск новин за 18:00: Перша штовханина в Раді. Листування Яременка
У випуску новин за 30 жовтня станом на 18:00 – сутичка виникла в залі засідань між депутатами від Слуги народу та Опозиційної платформи за життя. Причиною конфлікту стало питання створення тимчасової слідчої комісії щодо подій в Одесі 2 травня 2014 року. Ще один депутат із президентської партії потрапив у секс-скандал.
Також у випуску:
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