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      Выпуск новостей за 18:00: Планшеты в Раде. Видео о сухопутных войсках Украины

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 ноября по состоянию на 18:00 – почти 6 миллионов гривен потратят на новые планшеты для голосования в Верховной Раде. Однако вряд ли новая система сможет навредить кнопкодавам под куполом. Видео ролик о Сухопутных войсках Украины заняло второе место в рейтинге лучших военных видео в мире. На самом деле это невероятное видео, которое цепляет просто за душу.

      Также в выпуске:

      В Константинополе заявили, что Московского патриархата в Украине официально не существует.

      Теги: Выпуск новостей Верховная Рада Деньги
      Источник: 24 канал
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