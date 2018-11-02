Выпуск новостей за 18:00: Планшеты в Раде. Видео о сухопутных войсках Украины

В выпуске новостей за 2 ноября по состоянию на 18:00 – почти 6 миллионов гривен потратят на новые планшеты для голосования в Верховной Раде. Однако вряд ли новая система сможет навредить кнопкодавам под куполом. Видео ролик о Сухопутных войсках Украины заняло второе место в рейтинге лучших военных видео в мире. На самом деле это невероятное видео, которое цепляет просто за душу.

Также в выпуске: В Константинополе заявили, что Московского патриархата в Украине официально не существует.