Выпуск новостей за 18:00: Планшеты в Раде. Видео о сухопутных войсках Украины
В выпуске новостей за 2 ноября по состоянию на 18:00 – почти 6 миллионов гривен потратят на новые планшеты для голосования в Верховной Раде. Однако вряд ли новая система сможет навредить кнопкодавам под куполом. Видео ролик о Сухопутных войсках Украины заняло второе место в рейтинге лучших военных видео в мире. На самом деле это невероятное видео, которое цепляет просто за душу.
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Источник: 24 канал
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