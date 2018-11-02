Випуск новин за 18:00: Планшети в Раді. Відео про Сухопутні війська України

У випуску новин за 2 листопада станом на 18:00 – майже 6 мільйонів гривень витратять на нові планшети для голосування у Верховній Раді. Проте навряд нова система зможе нашкодити кнопкодавам під куполом. Відео ролик про Сухопутні війська України зайняв друге місце в рейтингу кращих військових відео у світі. Насправді це неймовірне відео, яке чіпляє просто за душу.

Також у випуску: У Константинополі заявили, що Московського патріархату в Україні офіційно не існує.