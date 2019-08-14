Выпуск новостей за 18:00: Подготовительное заседание Рады. Что ждет Супрун

В выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 18:00 – представители партий, которые прошли в парламент снова собрались на заседание. На этот раз должны были определиться, какие комитеты будут работать в Верховной Раде 9-го созыва. В соцсети люди требуют, чтобы Ульяна Супрун стала главой Министерства здравоохранения Украины.

Также в выпуске: Как повлияет на экономику снятие моратория на землю. Эксперт объяснил, какие комитеты готово отдать монобольшинство в новой Раде другим фракциям.

Источник: 24 канал