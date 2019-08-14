Выпуск новостей за 18:00: Подготовительное заседание Рады. Что ждет Супрун
В выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 18:00 – представители партий, которые прошли в парламент снова собрались на заседание. На этот раз должны были определиться, какие комитеты будут работать в Верховной Раде 9-го созыва. В соцсети люди требуют, чтобы Ульяна Супрун стала главой Министерства здравоохранения Украины.
Также в выпуске:
Как повлияет на экономику снятие моратория на землю.
Эксперт объяснил, какие комитеты готово отдать монобольшинство в новой Раде другим фракциям.
Источник: 24 канал
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