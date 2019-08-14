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      ВАКЦИНАЦІЯ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ
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      Випуск новин за 18:00: Підготовче засідання Ради. Що чекає на Супрун

      Випуск новин 45 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 серпня станом на 18:00 – представники партій, які пройшли у парламент знову зібралися на засідання. На цей раз мали визначитися, які комітети працюватимуть у Верховній Рад 9-го скликання. У соцмережі люди вимагають, аби Уляна Супрун стала очільницею Міністерства охорони здоров'я України.

      Такожу у випуску:

      Як вплине на економіку зняття мораторію на землю.

      Експерт пояснив, які комітети готова віддати монобільшість у новій Раді іншим фракціям.

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      Теги: Верховна Рада Випуск новин Уляна Супрун
      Джерело: 24 канал
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