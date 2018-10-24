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      Выпуск новостей за 18:00: Подорожание газа. Противостояние Вашингтона и Москвы

      Выпуск новостей 74 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 октября по состоянию на 18:00 – украинцы не знают, что увидят в платежках после повышения цены на газ. Если вдруг кто-то пропустил, Правительство пошло на уступки МВФ и увеличило цену на голубое топливо на четверть. Белый Дом ввел новые антироссийские санкции из-за отравления в Солсбери, а еще Трамп угрожает выходом из Договора о ликвидации ракет. Россия обещает ответить.

      Также в выпуске:

      Верховный суд в Киеве разрешил показывать состояние должностных лиц Службы безопасности Украины.

      В Кремле решили ввести санкции против украинцев.

       

      Теги: Новости США Новости России Тарифы на газ Санкции Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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      Новости за 24 октября
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