Выпуск новостей за 18:00: Подорожание газа. Противостояние Вашингтона и Москвы
В выпуске новостей за 24 октября по состоянию на 18:00 – украинцы не знают, что увидят в платежках после повышения цены на газ. Если вдруг кто-то пропустил, Правительство пошло на уступки МВФ и увеличило цену на голубое топливо на четверть. Белый Дом ввел новые антироссийские санкции из-за отравления в Солсбери, а еще Трамп угрожает выходом из Договора о ликвидации ракет. Россия обещает ответить.
Также в выпуске:
Верховный суд в Киеве разрешил показывать состояние должностных лиц Службы безопасности Украины.
В Кремле решили ввести санкции против украинцев.
Источник: 24 канал
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