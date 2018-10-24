Випуск новин за 18:00: Подорожчання газу. Протистояння Вашингтона і Москви

У випуску новин за 24 жовтня станом на 18:00 – українці не знають, що побачать у платіжках після підвищення ціни на газ. Якщо раптом хтось пропустив, Уряд пішов на поступки МВФ і збільшив ціну на блакитне паливо на чверть. Білий Дім запровадив нові антиросійські санкції через отруєння в Солсбері, а ще Трамп погрожує виходом із Договору про ліквідацію ракет. Росія обіцяє відповісти.

Також у випуску: Верховний суд у Києві не дозволив показувати статки посадовців Служби безпеки України. У Кремлі вирішили ввести санкції проти українців.