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      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
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      Выпуск новостей за 18:00: Подорожание газа. Реакция Омеляна на санкции

      Выпуск новостей 31 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 18:00 – сегодня в Украине подорожал газ для населения, цифры в платежках увеличатся на 23%. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сказал, что для него попасть в санкционный список России – это как получить Нобелевскую премию.

      Также в выпуске:

      В Киеве установили новые ограничения скорости: ездить по улицам можно не быстрее, чем 50 километров в час.

       

      Теги: Санкции России против Украины Выпуск новостей Владимир Омелян коммунальные услуги Тарифы на газ
      Источник: 24 канал
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