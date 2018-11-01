Выпуск новостей за 18:00: Подорожание газа. Реакция Омеляна на санкции
В выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 18:00 – сегодня в Украине подорожал газ для населения, цифры в платежках увеличатся на 23%. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сказал, что для него попасть в санкционный список России – это как получить Нобелевскую премию.
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В Киеве установили новые ограничения скорости: ездить по улицам можно не быстрее, чем 50 километров в час.
Источник: 24 канал
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