Выпуск новостей за 18:00: Подорожание газа. Реакция Омеляна на санкции

В выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 18:00 – сегодня в Украине подорожал газ для населения, цифры в платежках увеличатся на 23%. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сказал, что для него попасть в санкционный список России – это как получить Нобелевскую премию.

Также в выпуске: В Киеве установили новые ограничения скорости: ездить по улицам можно не быстрее, чем 50 километров в час.