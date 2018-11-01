Випуск новин за 18:00: Здорожчання газу. Реакція Омеляна на санкції

У випуску новин за 1 листопада станом на 18:00 – від сьогодні в Україні подорожчав газ для населення, цифри у платіжках збільшаться на 23%. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян сказав, що для нього потрапити у санкційний список Росії – це як отримати Нобелівську премію.

Також у випуску: У Києві встановили нові обмеження швидкості: їздити вулицями можна не швидше, ніж 50 кілометрів на годину.