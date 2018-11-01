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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Випуск новин за 18:00: Здорожчання газу. Реакція Омеляна на санкції

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 листопада станом на 18:00 – від сьогодні в Україні подорожчав газ для населення, цифри у платіжках збільшаться на 23%. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян сказав, що для нього потрапити у санкційний список Росії – це як отримати Нобелівську премію.

      Також у випуску:

      У Києві встановили нові обмеження швидкості: їздити вулицями можна не швидше, ніж 50 кілометрів на годину.

       

      Теги: Санкції Росії проти України Випуск новин Тарифи на газ комунальні послуги Володимир Омелян
      Джерело: 24 канал
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