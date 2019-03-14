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      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 18:00: Поезда в Россию. День украинского добровольца

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 18:00 – за 5 лет войны в Россию до сих пор ездят переполненные поезда. Эти рейсы вообще хотели запретить, взамен лишь уменьшили периодичность курсирования. Украина сегодня отмечает День добровольца. Более 40 тысяч украинцев пошли служить в ряды вооруженных сил. И более 170 тысяч заключили контракт с ВСУ.

      Также в выпуске:

      В Киеве убили работника Администрации Президента Украины Александра Бухтатого.

      Двух детективов НАБУ, которые фигурируют в расследовании BIHUS.info, временно отстранили от исполнения обязанностей.

      В России возбудили уголовное дело против председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вьятровича.

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      Теги: Выпуск новостей Украина – Россия Железная дорога Добровольцы Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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