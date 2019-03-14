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      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 18:00: Поїзди до Росії. День українського добровольця

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 березня станом на 18:00 – за 5 років війни до Росії досі їздять переповнені потяги. Ці рейси взагалі хотіли заборонити, натомість лише зменшили періодичність курсування. Україна сьогодні відзначає День добровольця. Більше 40 тисяч українців пішли служити до лав збройних сил. І більше 170 тисяч заключили контракт із ЗСУ.

      Також у випуску:

      У Києві вбили працівника Адміністрації Президента України Олександра Бухтатого. 

      Двох детективів НАБУ, які фігурують у розслідуванні BIHUS.info, тимчасово усунули від виконання обов'язків.

      У Росії відкрили кримінальну справу проти голови Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича.

      blog_ava
      Прапор України вивісили в окупованому Донецьку
      сьогодні
      5200
      Теги: Випуск новин Україна – Росія Залізниця Добровольці Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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