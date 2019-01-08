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      Выпуск новостей за 18:00: Политическая агитация в учебных заведениях. Непогода в Украине

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 18:00 – с началом предвыборной кампании начала распространяться и противозаконная политическая агитация в школах и детсадах. Не успели украинцы оправиться от новогодних праздников, как всю страну накрыла непогода. Морозы и метели сейчас царят в большинстве регионов.

      Также в выпуске:

      Тела трех наших моряков нашли у берегов Турции после масштабной аварии судна.

      О политагитации в школах в прямом эфире 24 канала рассказали журналистка Анастасия Крымова и эксперт гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев.

       

       

       

      Теги: Новости политики Выпуск новостей Образование Министерство образования и науки Украины Выборы Президента 2019 Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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