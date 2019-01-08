Выпуск новостей за 18:00: Политическая агитация в учебных заведениях. Непогода в Украине
В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 18:00 – с началом предвыборной кампании начала распространяться и противозаконная политическая агитация в школах и детсадах. Не успели украинцы оправиться от новогодних праздников, как всю страну накрыла непогода. Морозы и метели сейчас царят в большинстве регионов.
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Тела трех наших моряков нашли у берегов Турции после масштабной аварии судна.
О политагитации в школах в прямом эфире 24 канала рассказали журналистка Анастасия Крымова и эксперт гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев.
Источник: 24 канал
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