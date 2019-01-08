Випуск новин за 18:00: Політична агітація в закладах освіти. Негода в Україні

У випуску новин за 8 січня станом на 18:00 – з початком передвиборчої кампанії почала ширитись і протизаконна політична агітація у школах та дитсадках. Не встигли українці оговтатись від новорічних свят, як всю країну накрила негода. Морози і хуртовини зараз панують у більшості регіонів.

Також у випуску: Тіла трьох наших моряків знайшли біля берегів Туреччини після масштабної аварії судна. Про політагітацію у школах у прямому ефірі 24 каналу розповіли журналістка Анастасія Кримова та експерт громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев.