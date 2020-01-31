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      Выпуск новостей за 18:00: Помпео в Украине. Выход Британии из ЕС

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 января по состоянию на 18:00 – государственный секретарь США Майк Помпео и Президент Украины Владимир Зеленский встретились в Киеве. Великобритания официально выходит из состава Евросоюза. Это стоило британской экономике 170 миллиардов долларов.

      Также в выпуске:

      В Борисполь прибыл самолет с украинцами из Китая.

      Сегодня в США решат, объявлять ли Дональду Трампу импичмент.

       

       

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      Теги: Великобритания Импичмент Трампа Выпуск новостей Дональд Трамп
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