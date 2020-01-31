Випуск новин за 18:00: Помпео в Україні. Брекзит
У випуску новин за 31 січня станом на 18:00 – державний секретар США Майк Помпео та Президент України Володимир Зеленський зустрілись у Києві. Велика Британія офіційно виходить зі складу Євросоюзу. Це коштувало британській економіці 170 мільярдів доларів.
Також у випуску:
У Бориспіль прибув літак з українцями з Китаю.
Сьогодні у США вирішать, чи оголошуватимуть Дональду Трампу імпічмент.
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