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      Выпуск новостей за 18:00: Попытка самосожжения под Офисом Президента. Кандидаты в премьеры

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 февраля по состоянию на 18:00 – на пикете под Офисом Президента мужчина облил себя бензином и совершил самоподжог. Пламя быстро потушили, он остался жив, но получил ожоги. Таким образом он хотел привлечь внимание к коррупции и безвластию. На должность премьер-министра якобы рассматривают Хорошковского, Авакова и Тигипко. Зеленский подтвердил, что встречался с последним.

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      Теги: Новое правительство Офіс Президента Выпуск новостей
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