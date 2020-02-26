Выпуск новостей за 18:00: Попытка самосожжения под Офисом Президента. Кандидаты в премьеры
В выпуске новостей за 26 февраля по состоянию на 18:00 – на пикете под Офисом Президента мужчина облил себя бензином и совершил самоподжог. Пламя быстро потушили, он остался жив, но получил ожоги. Таким образом он хотел привлечь внимание к коррупции и безвластию. На должность премьер-министра якобы рассматривают Хорошковского, Авакова и Тигипко. Зеленский подтвердил, что встречался с последним.
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